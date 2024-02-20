«Байер» принёс соболезнования в связи со смертью Андреаса Бреме в возрасте 63 лет

Леверкузенский «Байер» выразил слова поддержки близким бывшего футболиста сборной Германии Андреаса Бреме, который ушёл из жизни в возрасте 63 лет, о чём стало известно сегодня, 20 февраля.

«Победитель чемпионата мира по футболу в составе сборной Германии Андреас Бреме скончался в возрасте 63 лет.

Наши мысли с его семьёй и друзьями. Покойся с миром!», — написано в официальном аккаунте «Байера» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Бреме дебютировал в составе сборной Германии 15 февраля 1984 года. За немецкую национальную команду футболист провёл 86 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами. Также Бреме забил победный гол немецкой национальной команды в финале чемпионата мира 1990 года с Аргентиной (1:0).