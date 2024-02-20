Масалитин: из розданных воспитанников ЦСКА получилась бы хорошая команда

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о политике армейского клуба по отношению к своим воспитанникам.

«Тенденция продажи своих воспитанников говорит о том, что академия ЦСКА хорошо работает. Появляются конкурентноспособные воспитанники для РПЛ, но, к сожалению, не для ЦСКА. Из воспитанников остались Чалов, Акинфеев и Заболотный. Есть молодые ребята — тот же Лукин.

Хотелось бы, чтобы воспитанники играли за ЦСКА. Из розданных воспитанников получилась бы хорошая команда. Очень много воспитанников, которые играют на ведущих позициях в клубах РПЛ. Тот же Кучаев несколько сезонов назад был очень хорош. Всё идёт от тренера: верит он в ребят или нет, хочет их видеть в команде или не хочет. Хотелось бы, чтобы академия ЦСКА работала для основного состава», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.