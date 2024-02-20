Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин: из розданных воспитанников ЦСКА получилась бы хорошая команда

Масалитин: из розданных воспитанников ЦСКА получилась бы хорошая команда
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о политике армейского клуба по отношению к своим воспитанникам.

«Тенденция продажи своих воспитанников говорит о том, что академия ЦСКА хорошо работает. Появляются конкурентноспособные воспитанники для РПЛ, но, к сожалению, не для ЦСКА. Из воспитанников остались Чалов, Акинфеев и Заболотный. Есть молодые ребята — тот же Лукин.

Хотелось бы, чтобы воспитанники играли за ЦСКА. Из розданных воспитанников получилась бы хорошая команда. Очень много воспитанников, которые играют на ведущих позициях в клубах РПЛ. Тот же Кучаев несколько сезонов назад был очень хорош. Всё идёт от тренера: верит он в ребят или нет, хочет их видеть в команде или не хочет. Хотелось бы, чтобы академия ЦСКА работала для основного состава», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Стали известны подробности перехода Кучаева из ЦСКА в «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android