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Гендир «Баварии» Дрезен ответил на вопрос, покинет ли Тухель пост тренера команды

Гендир «Баварии» Дрезен ответил на вопрос, покинет ли Тухель пост тренера команды
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Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен ответил на вопрос болельщика о том, покинет ли немецкий специалист Томас Тухель пост главного тренера мюнхенского клуба на фоне последних не лучших результатов команды.

Как сообщает издание Bild, болельщик смог пообщаться с Дрезеном, пока он находился в машине и ждал возможности для дальнейшего движения. Когда фанат спросил у футбольного функционера, уйдёт ли Тухель из клуба, Дрезен сначала улыбнулся. Затем поклонник «Баварии» подчеркнул, что он совершенно серьёзен в своём вопросе, после чего Дрезен ответил: «Посмотрим».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Бавария» может уволить Тухеля и назначить на его место экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана или бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

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