Румменигге: я глубоко потрясён известием о кончине Андреаса Бреме

Председатель правления мюнхенской «Баварии» и член исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на новость о смерти своего бывшего партнёра по сборной Германии Андреаса Бреме.

«Я глубоко тронут и потрясён известием о смерти Энди Бреме. Мы вместе играли на чемпионате мира 1986 года в Мексике, и Энди был отличным командным игроком, чрезвычайно преданным и надёжным. Его радость жизни всегда была заразительна. Тот факт, что он покинул нас в возрасте 63 лет, меня очень огорчает», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на протяжении своей карьеры Андреас выступал за такие клубы, как «Бавария», «Кайзерслаутерн», «Интер», «Сарагоса». Больше всего матчей немецкий футболист провёл в составе «Кайзерслаутерна» — 319. В этих играх Бреме отметился 53 голами и 19 результативными передачами. Бреме дебютировал в сборной Германии 15 февраля 1984 года. В составе немецкой национальной команды он провёл 86 матчей, в которых отметился восемью голами, включая победный гол в финале ЧМ-1990.