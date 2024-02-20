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Тедеев: «Алания» и в 1996-м стала чемпионом, но регламент поменяли под «Спартак»

Тедеев: «Алания» и в 1996-м стала чемпионом, но регламент поменяли под «Спартак»
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Бывший полузащитник и главный тренер «Алании», чемпион России 1995 года Бахва Тедеев считает, что в 1996 году регламент чемпионата поменяли специально, чтобы победителем стал московский «Спартак». По его мнению, если бы не изменение регламента, «Алания» стала бы чемпионом второй раз подряд.

Фото: из личного архива Тедеева

«Конечно, стали [чемпионами]! Разве нормально менять регламент в разгар чемпионата? Вот и я так считаю. Мы проиграли финал, поэтому уже нет смысла что-то говорить или посыпать голову пеплом.

Регламент поменяли под «Спартак»? Я думаю, да. А как ещё это понять? Кроме «Спартака» и «Алании», на первое место никто не претендовал. После чемпионата меняйте регламент как хотите, но по ходу сезона этого делать нельзя», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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