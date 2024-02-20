«Зачем ты это смотришь?» Экс-игрок «ПСЖ» Гейе вспомнил, как над ним подшучивал Месси

Бывший центральный полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гейе, выступавший за эту команду с 2019 по 2022 год, рассказал, как экс-нападающий французского гранда Лионель Месси подшучивал над ним, когда сенегальский футболист смотрел матчи на тот момент своей бывшей команды — «Эвертона».

«Помню, когда я смотрел матчи «Эвертона» и он проигрывал, каждый раз ко мне подходил Дракслер и говорил: «Посмотри на свою команду, она не очень хороша». На что я отвечал ему: «Мы выживем». Я говорил перейти ему в «Эвертон», но он меня не послушал.

Мбаппе? Да, ему нравилось смотреть каждую игру [«Эвертона»]. Месси же нет. Мне было непросто, потому что мы много проигрывали, и он говорил мне: «Брат, ну ты же видишь, что твоя команда проигрывает и играет не очень?» Однако это было забавно», — приводит слова Гейе Mirror.

Напомним, Гейе выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год и вернулся в этот клуб в 2022 году после выступлений за «ПСЖ».