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Вагнер Лав заявил, что Газзаев был для него как отец

Вагнер Лав заявил, что Газзаев был для него как отец
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Бывший нападающий московского ПФК ЦСКА Вагнер Лав заявил, что бывший главный тренер Валерий Газзаев был для него как отец. По словам бразильца, Газзаев помог ему адаптироваться в России и много разговаривал с ним о футболе, чтобы узнать, как всё устроено в Бразилии.

«Был ли Газзаев для меня как отец? Да, он был особенным человеком для меня, особенно в повседневной жизни. На тренировках он помогал в адаптации. Он позволял мне чувствовать себя более комфортно на поле, в матчах, и это сильно помогло. А ещё мы очень много говорили о футбол. Ему очень нравилось слушать о том, как футбол функционирует в Бразилии. У нас сложились прекрасные отношения», — сказал Вагнер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.

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