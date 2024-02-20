Вагнер Лав заявил, что Газзаев был для него как отец

Бывший нападающий московского ПФК ЦСКА Вагнер Лав заявил, что бывший главный тренер Валерий Газзаев был для него как отец. По словам бразильца, Газзаев помог ему адаптироваться в России и много разговаривал с ним о футболе, чтобы узнать, как всё устроено в Бразилии.

«Был ли Газзаев для меня как отец? Да, он был особенным человеком для меня, особенно в повседневной жизни. На тренировках он помогал в адаптации. Он позволял мне чувствовать себя более комфортно на поле, в матчах, и это сильно помогло. А ещё мы очень много говорили о футбол. Ему очень нравилось слушать о том, как футбол функционирует в Бразилии. У нас сложились прекрасные отношения», — сказал Вагнер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.