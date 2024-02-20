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Вагнер Лав рассказал, почему не вернулся в ЦСКА в 2020 году

Вагнер Лав рассказал, почему не вернулся в ЦСКА в 2020 году
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Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал, почему не вернулся в армейский клуб в 2020 году. По слова форварда, ЦСКА отказался от его кандидатуры из-за медицинских опасений. Напомним, сейчас 39-летний бразилец выступает за клуб «Атлетико Гоияниенсе».

«Врач, не знаю, кто именно, сказал, что мне осталось играть в футбол всего год. Говорили, что у меня проблемы с коленом. Поэтому ЦСКА от меня в 2020 году отказался. Только поэтому я не вернулся в клуб.

Напрямую с Гинером я не общался, потому что в ЦСКА за футбол отвечают уже другие люди. Президент уже напрямую не связан с командой, поэтому я говорил с другими. Тогда у меня действовал контракт с «Коринтиансом», они попросили его расторгнуть, чтобы вернуться в ЦСКА. Я так и поступил, мы пришли к соглашению. Меня попросили пройти медосмотр в Бразилии. Я всё прошёл и отправил результаты в Россию. И кто-то из врачей на той стороне сказал, что я буду не в состоянии играть больше года. именно поэтому я и не вернулся в ЦСКА», — сказал Вангер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.

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