«Я только спал, жить не хотел». Экс-игрок «Спартака» Алекс подробно рассказал о депрессии

Бывший футболист «Спартака» Алекс рассказал о депрессии, которая настигла его в последний год футбольной карьеры.

«Этот период начался в последний год моей карьеры, когда я выступал за «Интернасьонал», клуб, который тоже люблю, в котором играл девять лет и с которым завоевал почти все трофеи. Мы вылетели из Серии А. Клуб со мной расстался.

Я же рассчитывал поиграть ещё какое-то время и не думал завершать карьеру. Думал, что поиграю этот год, а как завершится чемпионат, закончу карьеру. После вылета в низший дивизион я прекрасно понимал, как чувствуют себя болельщики. Мог спокойно поставить себя на их место.

И вот всё плохое, что произошло в клубе, то, как со мной там обошлись, тот факт, что решили со мной расстаться… Всё это было как конец света. После этого мы ещё пытались найти новую команду, но не сложилось. И логично, что меня всё это очень, очень расстроило.

И эта депрессия дошла до такой точки, что я хотел только спать. Не было желания ничего делать. Я не мог быть отцом, не мог быть мужем, не мог быть другом. Я только спал, жить не хотел. Было что-то вроде такого. Если бы я умер, никаких проблем. Я три года лечился и узнал, что это очень серьёзное заболевание. Каждый день из-за депрессии умирает много людей, потому что они теряют смысл жизни, их никто не принимает», — сказал Алекс в видео на YouTube-канале Nobel.