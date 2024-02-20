Бенитес — о «Ньюкасле»: желаю всего наилучшего «сорокам» и их тренеру Эдди Хау

Бывший главный тренер «Ньюкасла», а ныне наставник испанской «Сельты» Рафаэль Бенитес вспомнил о своей работе в английском клубе.

«Мы усердно работали и старались сделать всё возможное для клуба, учитывая те ограничения, которые у нас были. Болельщики это оценили. Когда я уходил, в клубе уже появились новые владельцы. Я желаю всего наилучшего «Ньюкаслу» и Эдди Хау. У нас были очень хорошие отношения. Я до сих пор смотрю их матчи, и там всё ещё есть игроки, которые были у нас. Сейчас они находятся в идеальной ситуации, чтобы продолжать расти и совершенствоваться, но всё упирается во время — иногда оно у вас есть, а иногда нет. У меня были хорошие отношения с Майком Эшли (бывший владелец «Ньюкасла». — Прим. «Чемпионата»). Но у каждого есть свои интересы. Тренер хочет инвестиций для улучшения команды, как и болельщики, но профессиональное и личное — две разные вещи. Так же было и в «Ливерпуле». Я никогда не ссорился с владельцами — просто хочу, чтобы команда становилась лучше», — приводит слова Бенитеса издание The Athletic.

Рафаэль Бенитес возглавлял «Ньюкасл» с 2016 по 2019 год. В «Сельте» 63-летний специалист работает с лета 2023-го.