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Бенитес: Анчелотти — тот тренер, который добивается лучшего результата с топ-игроками

Бенитес: Анчелотти — тот тренер, который добивается лучшего результата с топ-игроками
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Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Конечно, у Карло всё получается. В каждой команде очень важно выигрывать матчи. Это помогает легче управлять всем, что окружает команду. Он тренер, который добивается результатов с хорошими игроками, и поэтому в итоге у него есть эта гармония», — приводит слова Бенитеса издание The Athletic.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

После 25 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 62 набранных очка. «Сельта» Рафаэля Бенитеса идёт на 17-м месте (20 очков). Напомним, 63-летний испанский специалист возглавил «Сельту» только прошлым летом.

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