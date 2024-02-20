Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шпилевский: уход из «Фиорентины» сказался на ментальном состоянии Кокорина

Шпилевский: уход из «Фиорентины» сказался на ментальном состоянии Кокорина
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о психологическом состоянии российского нападающего Александра Кокорина.

«Ему нелегко далось возвращение из «Фиорентины». Всё-таки на ментальном состоянии такие переходы сказываются. Ему надо было найти мотивацию после того, как ему сказали, что он не нужен «Фиорентине». Слава богу, сейчас он приходит в себя и возвращается на свой уровень», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но на правах аренды выступает за «Арис». Действующий контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Кокорина в € 1 млн.

Материалы по теме
Гранат: хотел бы увидеть Кокорина в сборной России, он не уступает форвардам из РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android