Шпилевский: уход из «Фиорентины» сказался на ментальном состоянии Кокорина

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о психологическом состоянии российского нападающего Александра Кокорина.

«Ему нелегко далось возвращение из «Фиорентины». Всё-таки на ментальном состоянии такие переходы сказываются. Ему надо было найти мотивацию после того, как ему сказали, что он не нужен «Фиорентине». Слава богу, сейчас он приходит в себя и возвращается на свой уровень», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но на правах аренды выступает за «Арис». Действующий контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Кокорина в € 1 млн.