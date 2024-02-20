Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тедеев: в «Алании» месяцами не платили зарплату, солярки не было, чтобы отапливать базу

Тедеев: в «Алании» месяцами не платили зарплату, солярки не было, чтобы отапливать базу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник и главный тренер «Алании» Бахва Тедеев рассказал о первом развале клуба из Владикавказа, который случился в середине нулевых годов.

«Всё сводится к финансам. Нам месяцами зарплату не платили, на базе солярки не было, чтобы отапливать корпуса — как команду тренировать в таких условиях? Я, наверное, единственный тренер клуба, который даже свою небольшую зарплату в итоге не получил. Для меня деньги тогда не имели значения. Я просто искренне переживал за «Аланию» и хотел её спасти. Но клуб всё равно развалился. Дай бог здоровья Гуриевым, которые взялись за клуб и сегодня делают всё для того, чтобы «Алания» снова заняла своё почётное место среди сильнейших команд России», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Спартак» рвал всех в Европе, а в России проиграл водке?» Где сейчас герой «Алании» Тедеев
Эксклюзив
«Спартак» рвал всех в Европе, а в России проиграл водке?» Где сейчас герой «Алании» Тедеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android