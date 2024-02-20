Тедеев: в «Алании» месяцами не платили зарплату, солярки не было, чтобы отапливать базу

Бывший полузащитник и главный тренер «Алании» Бахва Тедеев рассказал о первом развале клуба из Владикавказа, который случился в середине нулевых годов.

«Всё сводится к финансам. Нам месяцами зарплату не платили, на базе солярки не было, чтобы отапливать корпуса — как команду тренировать в таких условиях? Я, наверное, единственный тренер клуба, который даже свою небольшую зарплату в итоге не получил. Для меня деньги тогда не имели значения. Я просто искренне переживал за «Аланию» и хотел её спасти. Но клуб всё равно развалился. Дай бог здоровья Гуриевым, которые взялись за клуб и сегодня делают всё для того, чтобы «Алания» снова заняла своё почётное место среди сильнейших команд России», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.