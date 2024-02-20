Тедеев: у Тудора был один минус — лень, а у Кусова — проблемы с сердцем

Бывший полузащитник и главный тренер «Алании» Бахва Тедеев высказался о бывших подопечных Алане Кусове и Кристиане Тудоре.

«Пользуясь случаем, хочу ещё раз выразить соболезнования его семье, близким. Очень хороший парень был. Я его с Даду приглашал. Футболист был одарённейший, просто бесподобный. Только один минус я у него видел — лень. В тренировочном процессе Тудор старался себя щадить, но я это пресекал как мог. Я видел в нём огромный потенциал. Если бы не эта лень, Тудор мог вырасти в величайшего футболиста. После своего ухода из «Алании» я за ним не следил. Не знаю, выпивал или нет. При мне, честно говорю, таких проблем у Кристиана не было.

У Алана Кусова с сердцем были проблемы. Мы боялись за него и щадили — давали неполную нагрузку, чтобы, не дай бог, с ним ничего не случилось. А парень-то хороший.

Про игроманию я уже не знаю. Что-то слышал, но ничего конкретного не скажу. Возможно, уже в Москве у него начались эти проблемы», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.