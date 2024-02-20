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Зайнутдинов посетил расположение ЦСКА перед матчем с «Химками»

Зайнутдинов посетил расположение ЦСКА перед матчем с «Химками»
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Бывший футболист ЦСКА, а ныне игрок «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов посетил армейскую команду перед товарищеским матчем с «Химками» (0:0, идёт первый тайм).

«Как зашёл к ребятам, такой кайф почувствовал, очень соскучился по ним. Поэтому когда есть возможность и есть день отдыха, сразу прилетаю», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов летом перебрался в турецкий «Бешикташ», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 31 матче за турецкую команду во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Рыночная стоимость казахстанского футболиста составляет € 6 млн.

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