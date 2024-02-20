ЦСКА — «Химки»: команды в первом тайме счёт не открыли

Сегодня, 20 февраля, проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский ЦСКА, выступающий в Российской Премьер-Лиге, и подмосковные «Химки», представляющие Мелбет Первую лигу. Встреча идёт в турецком городе Белек. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт 0:0.

16 февраля красно-синие провели товарищеский матч с «Родиной», представляющей Первую лигу. В этой игре ЦСКА одержал победу со счётом 4:0.

После завершения первой части чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и на текущий момент занимает восьмое место. В свою очередь «Химки» после 20 туров Первой лиги заработали 36 очков и располагаются на второй строчке, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» на одно очко.