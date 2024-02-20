17-летний Эндрик будет играть в «Реале» под номером 9 — Marca

17-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик, который в летнее трансферное окно 2024 года присоединится к мадридскому «Реалу», будет играть в стане «сливочных» под номером 9. Ранее под этим номером выступал экс-форвард команды Карим Бензема, напоминает Marca.

В минувшем сезоне Эндрик принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн. Именно за € 45 млн Эндрик переходит в испанский клуб.

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На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал» является лидером чемпионата с 62 набранными очками.