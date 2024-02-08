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Будущий игрок «Реала» Эндрик назвал свой любимый игровой номер

Будущий игрок «Реала» Эндрик назвал свой любимый игровой номер
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17-летний центральный нападающий «Палмейраса» Эндрик, который грядущим летом присоединится к мадридскому «Реалу», рассказал, какой игровой номер является его самым любимым.

«Мой любимый номер — 77. Именно его я использую в видеоиграх, когда играю в NBA и FIFA Pro Clubs. Это число привлекает много внимания, потому что у Криштиану Роналду был 7-й, и мне также очень нравится Лука Дончич, который носит 77-й, высокий номер. Я смотрю на него, и он мне очень нравится», — приводит слова Эндрика Madrid Xtra со ссылкой на Placar.

Напомним, в минувшем сезоне Эндрик принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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