ЦСКА в товарищеском матче разгромил «Химки», забив все мячи во втором тайме

Сегодня, 20 февраля, проходил товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА, выступающий в Российской Премьер-Лиге, и подмосковные «Химки», представляющие Мелбет Первую лигу. Встреча состоялась в турецком городе Белек. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 50-й минуте Иван Обляков отдал пас Фёдору Чалову в центр, который ударом издали в угол открыл счёт. На 54-й минуте Мойзес сделал передачу к линии штрафной площади, Обляков в касание выдал проникающий пас левее на Виктора Давилу, который выиграл борьбу у защитника и отметился забитым мячом. На 59-й минуте Саша Зделар выполнил проникающую передачу на Чалова, который перекинул вратаря. Сид Ахмед Айссауи дебютирует за ЦСКА, поменяв Виктора Мендеса на 84-й минуте.

После завершения первой части чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и на данный момент занимает восьмое место. В свою очередь «Химки» после 20 туров Первой лиги заработали 36 очков и располагаются на второй строчке, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» на одно очко.