«Ахмат» в товарищеском матче уступил «Оренбургу»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Команды играли на нейтральном поле. Матч начался в 17:00 по московскому времени. «Оренбургу» удалось обыграть своего соперника со счётом 2:1.

Для «Ахмата» этот товарищеский матч стал уже седьмым на зимних сборах. До этого грозненцы обыграли «Аланию» (2:0), «Енисей» (2:1), казахстанские «Кызылжар» (4:0) и «Елимай» (1:0), сыграли вничью с «Сочи» (0:0), а также уступили «КАМАЗу» (0:2) и астраханскому «Волгарю» (0:2).

«Оренбург», в свою очередь, сегодня провёл шестую игру во время зимней паузы. Ранее подопечные Давида Деограсии разгромили «Стругу» из Северной Македонии (5:1) и узбекский «Металлург Бекабад» (3:0), сыграли вничью с одинаковым счётом 2:2 с болгарским «Спартаком» и с узбекским «Навбахором», а также разгромно уступили московскому «Динамо» (1:4).