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Источник: «Реал» сказал Кроосу, что он может продлить контракт, когда захочет

Источник: «Реал» сказал Кроосу, что он может продлить контракт, когда захочет
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Мадридский «Реал» сказал немецкому полузащитнику команды Тони Кроосу, что он может продлить контракт, когда захочет, сообщает журналист Марио Кортегана в соцсети Х (ранее Twitter).

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Полузащитник за это время выиграл с мадридским клубом 21 трофей, в том числе четыре раза победил в Лиге чемпионов УЕФА.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В нынешнем сезоне Кроос провёл за «сливочных» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

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