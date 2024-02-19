Кроос провёл 450-й матч в составе мадридского «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос провёл на поле 70 минут в матче 25-го тура Примеры с «Райо Вальекано» (1:1). Таким образом, эта игра стала для немецкого хавбека 450-й в футболке мадридского клуба во всех турнирах.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Полузащитник за это время выиграл с мадридским клубом 21 трофей, в том числе четыре трофея Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото: realmadrid.com

В текущем сезоне Кроос провёл за «сливочных» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.