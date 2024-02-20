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Президент «Динамо» СПБ: может быть, Круговой захочет поберечь себя в «Зените-2»

Президент «Динамо» СПБ: может быть, Круговой захочет поберечь себя в «Зените-2»
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Президента санкт-петербургского «Динамо» Константин Самсонов поделился мыслями о влиянии Данила Кругового на игру «Зенита-2».

«Безусловно, они стали сильнее с его приходом. Вопрос в другом — насколько он сам будет мотивирован играть. Не получится ли, наоборот, проблемы? Контракт у него заканчивается, может быть, он захочет себя поберечь», — приводит слова Самсонова «Спорт день за днём».

Круговой находится в системе «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн. По окончании нынешнего сезона он станет игроком ЦСКА на правах свободного агента. Россиянин подписал соглашение с армейцами до 2028 года. «Зенит» после появления информации об этом в СМИ отправил защитника во вторую команду. 14 февраля футболист был исключён из заявки «Зенита» в РПЛ.

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