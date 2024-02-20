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Тренер «Барселоны» Хави высказался о Кварацхелии, которого связывают с переходом в клуб

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии в преддверии очной встречи в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, игра состоится в среду, 21 февраля, в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Кварацхелия — один из лучших игроков на своей позиции. Нам нужно будет быть с ним внимательнее», — приводит слова Хави Barca Times.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать вингера сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и готова потратить на трансфер € 90-100 млн.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.