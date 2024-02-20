Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Хави высказался о Кварацхелии, которого связывают с переходом в клуб

Тренер «Барселоны» Хави высказался о Кварацхелии, которого связывают с переходом в клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии в преддверии очной встречи в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, игра состоится в среду, 21 февраля, в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кварацхелия — один из лучших игроков на своей позиции. Нам нужно будет быть с ним внимательнее», — приводит слова Хави Barca Times.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать вингера сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и готова потратить на трансфер € 90-100 млн.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

Материалы по теме
Гюндоган: Хави сначала думает о семье, игроках и «Барселоне», а уже потом о себе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android