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Стали известны причины потасовки между Киммихом и тренером «Баварии» — Bild

Стали известны причины потасовки между Киммихом и тренером «Баварии» — Bild
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Стали известны причины потасовки между игроком «Баварии» Йозуа Киммихом и Жолтом Лёвом, который является помощником главного тренера команды Томаса Тухеля, сообщает Bild.

По информации источника, Лёв является единственным членом тренерского штаба, с которым у Киммиха хорошие отношения. Однако после матча 22-го тура с «Бохумом» (2:3) Киммих был очень зол из-за замены и крикнул в сторону Лёва: «Один из вас должен мне это объяснить!».

Сообщается, что сразу после замены Киммих крикнул со скамейки запасных: «Как ты можешь меня снимать?». Доводы тренерского штаба не убедили Киммиха: план состоял в том, чтобы Леон Горецка действовал в качестве единственного опорного полузащитника, имея перед собой ещё двух атакующих игроков.

19 февраля состоялся разговор между Киммихом и Тухелем по поводу инцидента, но встреча не смогла изменить настрой в отношениях между ними.

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