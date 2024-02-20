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«Барселона» интересуется 20-летним полузащитником «Штутгарта» — Bild

«Барселона» интересуется 20-летним полузащитником «Штутгарта» — Bild
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Испанская «Барселона» интересуется 20-летним полузащитником «Штутгарта» Рауле Паулой, сообщает Bild.

По информации источника, Паула недоволен текущим игровым временем и хочет осуществить детскую мечту, перейдя в «Барселону».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Паула является воспитанником «Боблингена» и «Штутгарта». 20-летний футболист пока не заигран в основном составе, но в этом сезоне сыграл за вторую команду 21 матч, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Кроме того, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры «Барселона» находится на третьем месте с 54 набранными очками.

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