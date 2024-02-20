Смолов: перед возвращением в «Динамо» мечтал о чемпионстве

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своей главной карьерной мечте на данный момент.

«Я очень хочу стать чемпионом. Когда в 2022 году поступило предложение о возвращении в «Динамо», эти мысли были основополагающими — что было бы круто вернуться и добиться чемпионства с бело-голубыми. Тогда моя карьера была бы, скажем так, максимально пройденной.

Мысли о чемпионстве – это больше про ментальность, про ощущение того, что по итогам 30 туров наша команда способна стать чемпионом. Невыигранный матч при большом количестве моментов не должен выбивать тебя из колеи. Важно иметь уверенность в своих силах и знать, что ты сильнее своего ближайшего соперника, но при этом не относиться к нему без должного уважение, а доказывать всё своей игрой», — приводит слова Смолова пресс-служба московского клуба.

Напомним, в последний раз «Динамо» становилось чемпионом ещё во времена СССР — в 1976 году. На данный момент московская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 18 туров и отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

В нынешнем сезоне Смолов провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.