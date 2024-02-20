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Тренер «Динамо» Личка: в России одна команда выделяется – это «Зенит»

Тренер «Динамо» Личка: в России одна команда выделяется – это «Зенит»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о шансах бело-голубых завоевать чемпионство в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«Честно скажу, в России одна команда выделяется – это «Зенит», который по уровню превосходит других. Мы спокойно можем конкурировать с ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром», который идёт на первом месте. Я не хочу смотреть вниз и бояться, что нас обгонят конкуренты.

Я смотрю наверх – туда, где «Зенит» и «Краснодар». Хочу побеждать и давить на них, ожидая их ошибок. Это моя цель. Не знаю, каким будет итоговый результат, но я хочу догнать двух лидеров. У нас ментально сильная команда, которая может воспользоваться ошибками соперников», — сказал Личка во время трансляции на Twitch-канале клуба.

Напомним, на данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка за 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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