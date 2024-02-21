«В Европе такое не всегда найдёшь». Марцел Личка — об инфраструктуре в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился воспоминаниями о том, как первый раз увидел домашний стадион бело-голубых, а также высказался о спортивной инфраструктуре в клубе.

«Когда я приехал в «Оренбург», у меня была первая игра дома с «Волгарём», а потом мы играли на выезде с «Велесом». И когда мы прилетели в Москву и ехали в гостиницу, то проезжали стадион «Динамо». Мои друзья мне про него рассказали, что там вместе хоккейная и футбольная арены. И я подумал: было бы здорово здесь когда-нибудь потренировать. Я тогда дня четыре был в России.

И вот так сложилась судьба, и я этим очень доволен. У нас великолепная база со всеми условиями, так что мы не можем искать каких-то оправданий. В Европе такое не всегда найдёшь. Я очень рад здесь работать и хочу быть успешным с клубом, выигрывать трофеи», — сказал Личка во время трансляции на Twitch-канале клуба.

Напомним, на данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка за 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков.