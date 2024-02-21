Эдерсон сравнялся с Хартом по числу сухих матчей в АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0). Таким образом, эта сухая игра стала для бразильского вратаря 109-й в чемпионате в футболке «горожан». Латиноамериканец догнал по данному показателю легенду клуба — Джо Харта. Примечательно, что Эдерсону для этого понадобилось на 25 матчей меньше — 241.

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в 2017 году за € 40 млн. В нынешнем сезоне вратарь провёл за «горожан» 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол. Контракт футболиста с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.