«Переход назрел». Даниил Лесовой объяснил, почему покинул «Динамо»

Российский нападающий «Маккаби» Хайфа Даниил Лесовой рассказал, почему покинул московское «Динамо».

«Первый год в клубе — лучшее, что пока со мной было в футболе, потом травма, а дальше… Я мог бы подобрать много объяснений, но искать отговорки — удел слабых. Окей, пусть так: я проиграл конкуренцию за место в составе. Принимаю это. Большая часть вины — на мне, хотя не соглашусь, что вся. Уточнять не хотелось бы. В итоге я устал сидеть на скамейке запасных.

Когда выпускали осенью играть на Кубок и я проводил хороший матч, то приходил домой и светился от счастья. Хочу испытывать это чувство гораздо чаще, постоянно играть, поэтому решил уйти. В клубе согласились. При этом хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. О «Динамо» остались только теплые воспоминания, я получал колоссальное удовольствие — от коллектива, отношения болельщиков, базы. От всего. Но в то же время понимал, что переход назрел», — приводят слова Лесового «Известия».

«Динамо» сообщило о переходе 26-летнего Даниила Лесового на правах аренды в «Маккаби» Хайфа 2 февраля. Отмечалось, что арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/2024 и подразумевает право выкупа прав на футболиста. Даниил Лесовой в текущем сезоне провёл за «Динамо» 13 матчей и оформил одну голевую передачу.