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Марцел Личка высказался о чемпионских амбициях «Динамо»

Марцел Личка высказался о чемпионских амбициях «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о чемпионских амбициях своей команды. Он отметил, что хочет выиграть Российскую Премьер-Лигу, но при этом уважает соперников. По словам Лички, чемпионства можно достигнуть только через честную работу и тяжёлый путь. Также Марцел призвал футбольные клубы не жить одной лишь богатой историей, а пытаться достигать новых вершин.

«Мы хотим быть успешными. Когда человек приходит в клуб с такой большой историей, не нужно жить только ею. Мы все хотим вписать свою главу большими буквами в историю клуба. Понятно, я хотел бы выиграть чемпионство, но нужно отдать должное соперникам и не отрываться от земли. Надо через честную работу добиваться своих шансов и идти до конца, использовать их», — приводит слова Марцела Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, в РПЛ сезона-2023/2024 «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице на момент зимнего перерыва.

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