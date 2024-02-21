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«В Москве начнём всё с нуля». Марцел Личка оценил игру «Динамо» на зимних сборах

«В Москве начнём всё с нуля». Марцел Личка оценил игру «Динамо» на зимних сборах
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оцени игру своей команды на зимних учебно-тренировочных сборах. Напомним, в последнем товарищеском матче бело-голубые обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 5:1. В предыдущей игре «Динамо» сыграло с самарцами вничью — 1:1.

«Конечно, хорошо, что команда создаёт много моментов и забивает. Это всегда приятно и придаёт оптимизма. С «Крыльями» сыграли две игры, и мне понравились обе. Молодые футболисты тоже показали интенсивный футбол. Когда мы вернёмся в Москву, то уже забудем о сборах и начнём всё с нуля. Потому что очки дают только за матчи в чемпионате», — приводит слова Марцела Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, «Динамо» ушло на зимний перерыв в сезоне, занимая третье место в турнирной таблице.

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