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Михаил Кержаков: Сафонов — как сидр. Нельзя передержать, а то забродит

Михаил Кержаков: Сафонов — как сидр. Нельзя передержать, а то забродит
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков объяснил, почему считает Артура Нигматуллина и Матвея Сафонова одними из лучших вратарей в Российской Премьер-Лиге. Кержаков сравнил своих коллег с алкогольными напитками.

«Нигматуллин — он же как вино. Мы все как вино. У всех в разное время наступает момент, чтобы раскрыться. А кто тогда Сафонов? Сафонов — сидр. Нельзя передержать, а то забродит», — сказал Михаил Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в интервью Кержаков также заявлял, что может отказаться от продления контракта с «Зенитом», если получит такое предложение. В нынешнем сезоне голкипер провёл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов.

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