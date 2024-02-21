«Бавария» навела справки насчёт Алонсо, но Хаби полностью сосредоточен на «Байере»

Мюнхенская «Бавария» навела справки насчёт доступности главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, однако прямо сейчас испанский специалист сосредоточен на работе в леверкузенском клубе. Для «Баварии» Алонсо остаётся приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что Тухель покинет мюнхенский клуб по завершении текущего сезона. После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков.

В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.