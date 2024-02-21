Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» навела справки насчёт Алонсо, но Хаби полностью сосредоточен на «Байере»

«Бавария» навела справки насчёт Алонсо, но Хаби полностью сосредоточен на «Байере»
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» навела справки насчёт доступности главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, однако прямо сейчас испанский специалист сосредоточен на работе в леверкузенском клубе. Для «Баварии» Алонсо остаётся приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что Тухель покинет мюнхенский клуб по завершении текущего сезона. После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков.

В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.

Материалы по теме
«Бавария» ещё не определилась с преемником Тухеля — журналист Кох
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android