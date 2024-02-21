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«Бавария» ещё не определилась с преемником Тухеля — журналист Кох

«Бавария» ещё не определилась с преемником Тухеля — журналист Кох
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Руководство «Баварии» пока не определилось с кандидатурой на замену уходящему по завершении нынешнего сезона главному тренеру команды Томасу Тухелю. Об этом сообщает журналист Максимилиан Кох в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, активные поиски нового главного тренера начнутся только сейчас. Напомним, ранее стало известно, что Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона-2023/2024. Сообщалось, что одной из приоритетных кандидатур на замену Томасу является наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.

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