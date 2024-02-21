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В «Енисее» заявили, что Брайн Идову находится на просмотре в команде

В «Енисее» заявили, что Брайн Идову находится на просмотре в команде
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Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев прокомментировал информацию, что защитник Брайн Идову находится на просмотре в команде.

«Я знаю, что Идову на просмотре в «Енисее». Наш спортивный директор вместе с главным тренером решают. Вопрос по будущему Идову до завтра должен быть решён — либо дозаявим, либо нет. Интерес с нашей стороны к Идову есть так же, как и с его стороны», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Последним клубом 31-летнего Брайна Идову были подмосковные «Химки». Ранее он выступал за московский «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и пермский «Амкар».

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 24 очка за 20 матчей.

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