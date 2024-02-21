Артём Симонян назвал лучших атакующих полузащитников РПЛ

Футболист «СКА-Хабаровск» Артём Симонян назвал лучших атакующих полузащитников Российской Премьер-Лиги. Он выделил Клаудиньо из «Зенита», Никиту Кривцова и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара», а также Антона Миранчука из «Локомотива».

«Номер один для меня – это Клаудиньо. Как он обращается с мячом, это у него генетически заложено. Мне очень нравится, что он делает на поле. Ещё Никита Кривцов. Он не совсем «десятка», а скорее «восьмёрка». Но я назову его, потому что очень сильный футболист, молодой. Мы с ним играли какое-то время в Томске. Думаю, что у него есть потенциал вырасти в очень сильного футболиста. Ещё Антон Миранчук, когда он ловит свою игру. И Эдик Сперцян», – приводит слова Артёма Симоняна «РБ Спорт».

Напомним, лидером Российской Премьер-Лиги на момент зимнего перерыва является «Краснодар», в активе которого 38 очков. На втором месте располагается действующий чемпион — «Зенит» (36 очков). Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», в активе которого 32 очка. В последних пяти сезонах чемпионом РПЛ становился «Зенит».