Думаете, что медиафутбол бесполезен? Вот как клубы РПЛ перенимают его опыт

Интересные медийные кейсы были и у «Спартака», и у других российских грандов.

Ещё до зарождения Медиалиги клубы РПЛ пытались вести активную деятельность в Сети, чтобы быть ближе к молодёжи и привлекать новых болельщиков. Первым нестандартным шагом стало сотрудничество с «фиферами» — это блогеры, которые снимали футбольные челленджи и игру в FIFA (теперь — EA Sports FC). Клубы находили амбассадора в блогерском мире с целью создания интересного контента и популяризации своего бренда. Взамен ютуберы получали деньги или подарки (атрибутику, экипировку, билеты на матчи). Например, «Зенит» сотрудничал с Геной Миллером, ЦСКА — с ГудМаксом, «Спартак» — с Кефиром, а «Локомотив» — со Ставром. Если вам ни о чём не говорят эти псевдонимы — не заморачивайтесь. Эти парни просто любят футбол и снимают про него ролики.

Сотрудничество топ-клубов Премьер-Лиги с блогерами продлилось недолго. Футбольные функционеры получили в руки серьёзное информационное оружие с сотнями тысяч подписчиков, но не умели им пользоваться. Первая попытка соединить официозность большого футбола и открытость блогерского мира не увенчалась успехом. Спустя несколько лет команды РПЛ вернулись в медийное пространство, и некоторым из них удалось организовать действительно стоящие кейсы.

Один из свежих примеров — видео московского «Спартака». Пресс-служба красно-белых в начале февраля опубликовала ролик, в котором показала 24 часа из жизни футболиста на сборах. В главной роли — Даниил Хлусевич. У него круто получилось вжиться в амплуа блогера. Видео вышло динамичным и интересным. Атмосфера в нём непринуждённая, и создаётся ощущение, что видео снято не профессиональным футболистом, а блогером из 2DROTS или «Амкала». Единственное отличие от контента медиакоманд — многие игроки «Спартака» скованно ведут себя на камеру.

Подобная активность московского клуба выглядит удивительно на фоне того, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль терпеть не может медиафутбол. Именно из-за принципиальной позиции испанца РФС пришлось отказаться от идеи пригласить победителя Медиалиги на Кубок РПЛ в качестве полноценного участника. Об этом рассказывал президент МФЛ Николай Осипов.

Николай Осипов президент Медиалиги «Сейчас уже принято сомневаться в наличии команд из медиафутбола в этом Кубке. Я уверен, что на это повлияла позиция господина Абаскаля и позиция «Спартака». Абаскаль принципиально не переносит медиафутбол. Уверен, что если он покинет клуб и туда придут Карпин или Черчесов, то эти люди точно скажут, что «Спартак» с удовольствием сыграет с медиакомандой на Кубке РПЛ».



«Зенит» тоже идёт в ногу со временем. Интеграция в медиафутбол проходит максимально активно. Сине-бело-голубые создали свой медиаклуб «Чисто Питер», который играет в МФЛ. В составе команды даже успел дебютировать гендиректор «Зенита» Александр Медведев. И пусть он провёл на поле всего три минуты, перформанс всё равно уникальный. А возглавляет «Чисто Питер» Владислав Радимов, который известен не только футбольной деятельностью, но и яркими высказываниями в СМИ.

В клубных соцсетях «Зенит» также использует опыт из медиафутбола. На YouTube-канале периодически выходит развлекательный контент с участием игроков. А недавно на тренировку петербуржцев были приглашены известный блогер SUBO и главный герой хайпового сериала «Слово пацана» Леон Кемстач (по сериалу известен под псевдонимом Пальто).

SUBO и Леон Кемстач на тренировке «Зенита» Фото: Fc-zenit.ru

Один из главных новаторов в РПЛ — московское «Динамо». Это единственный профессиональный клуб, который сыграл с обоими грандами медиафутбола — 2DROTS и «Амкалом». В каждом из матчей «Динамо» сделало шоу. Против 2DROTS на поле вышел главный тренер Марцел Личка. Кстати, отыграл он достаточно прилично. А с «Амкалом» в составе бело-голубых сыграл и даже забил звёздный хоккеист Александр Овечкин.

Александр Овечкин нападающий «Вашингтон Кэпиталз» «Я на футбольной разминке чуть не умер (смеётся). Там всё агрессивно, движение, контроль мяча. На тебя много людей смотрит. Получилось здорово, классно, там были мои родители, друзья. Приятнее забивать, конечно, за «Кэпиталз». В футболе у меня один матч, и я закончил. А в хоккее у меня карьера».

Ещё один клуб, который охотно перенимает опыт медиафутбола, — ЦСКА. Армейцы всегда были открыты к сотрудничеству с блогерами. Ещё пять-шесть лет назад ЦСКА записывал футбольные челленджи с ГудМаксом. Ролики в среднем набирали по миллиону просмотров.

Ролики GoodMax с игроками ЦСКА Фото: Скриншот с YouTube-канала GoodMax

Недавно армейцы опубликовали видео «Один день с Максимом Мухиным». Получилось более сухо и документально, чем у «Спартака» с Хлусевичем, но за попытку однозначно лайк. Снимать современный контент также стараются «Локомотив», «Краснодар», «Урал», «Ростов», «Крылья Советов» — да практически все команды РПЛ.

В эпоху интернета даже футбольным клубам с многомиллионными бюджетами приходится подстраиваться под современные тренды, чтобы привлекать интерес молодёжной аудитории. Нашим профессиональным командам повезло — в России хорошо развит медиафутбол, откуда можно черпать успешные идеи для контента. Кто-то делает это активнее и уже имеет множество крутых кейсов, а кто-то подходит к вопросу более аккуратно и консервативно. Но в любом случае успех и хайп блогерских команд стал толчком для медийного прогресса профессионалов. И это очередное доказательство, что Медиалига приносит пользу российскому футболу.