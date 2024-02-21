Трахтенберг: Асхабадзе был эмоциональным руководителем — грузинская кровь

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о впечатлениях от совместной работы с экс-гендиректором московского клуба Романом Асхабадзе.

«Он был эмоциональным руководителем. Иногда эмоции захлёстывали, с кем не бывает, как говорится. Тем более грузинская кровь. Вы сами, наверное, встречались с кавказскими людьми. Но тем не менее или я сам, или Карпин гасили эту волну. В какой-то момент я почувствовал, что для меня лучше уйти. Хотя Карпин меня неоднократно спрашивал, почему я ухожу. Но я тогда решил, что лучше продолжить в «Ростове», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».

Асхабадзе работал в «Спартаке» на разных должностях на протяжении девяти лет (с 2006 по 2015 год). Российский функционер занимал пост генерального директора клуба с 1 февраля 2013 по 26 мая 2015 года. На данный момент Асхабадзе трудится генеральным директором воронежского «Факела».