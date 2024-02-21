«Сочи» отдаст защитника Агбалака в аренду в «Сабуртало»

«Сочи» отдаст защитника Соломона Агбалака в аренду в грузинский «Сабуртало». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Агбалака был арендован у нигерийского «Брод Сити» до конца сезона, однако 20-летний защитник в нынешнем сезоне сыграл за сочинскую команду всего два матча во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отметился. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс. Также в своей карьере Соломон успел поиграть за нигерийский МФК.

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 11 очков и на текущий момент занимает 18-е место, отставая от 12-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в РПЛ, на восемь очков. «Факел» набрал 21 очко и расположился на 11-й позиции.