Баллак: сборной Германии нужен лидер с характером наподобие Клоппа

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак рассказал, кого считает наиболее подходящей кандидатурой для работы главным тренером немецкой национальной команды.

«При идеальном сценарии Клопп должен стать тренером сборной Германии, все этого хотят. Он проделал отличную работу, сделал из «Ливерпуля» необычную команду. Теперь он может тренировать любой клуб в мире, и все будут счастливы заполучить его.

У Клоппа есть необходимое качество и характер, который символизирует все немецкие черты. Нам нужен такой лидер, как он. Когда он будет готов, я думаю, все болельщики национальной команды будут рады», – приводит слова Баллака Football.London.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года. За это время немецкий специалист выиграл с мерсисайдцами семь трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.