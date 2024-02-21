«Ростов» в товарищеском матче уступил «Пари НН»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начался в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» удалось обыграть своего соперника с минимальным преимуществом — 1:0. Единственным голом на 90+4-й минуте отметился защитник нижегородцев Артём Варганов, отличившийся с передачи форварда Зе Турбо.

Для «Ростова» этот товарищеский матч стал уже седьмым на зимних сборах. До этого южане обыгрывали узбекское «Динамо Самарканд» (4:1), «Аль-Ахли Дубай» (3:1), московский «Спартак» (3:0) и казахстанскую «Астану» (1:0), а также уступили «Кайрату» (1:2) и московской «Родине» (1:2).

«Пари НН», в свою очередь, сегодня провёл шестую игру во время зимней паузы. Ранее подопечные Сергея Юрана побеждали московские «Торпедо» (4:0) и «Родину» (1:0), сыграли вничью с «Уралом» (2:2) и корейским «Чонбуком» (1:1), а также уступили саудовской «Аль-Фейхе» (1:2).