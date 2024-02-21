Игрок «Интера» Мхитарян стал лидером по матчам в Еврокубках, обогнав Сергея Игнашевича

Футболист «Интера» Генрих Мхитарян принял участие в первом матче Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:0) и стал лидером по количеству матчей в Еврокубках среди игроков на постсоветском пространстве (144 игры). По этому показателю армянин обогнал бывшего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, у которого 143 сыгранных матча в Еврокубках, сообщает журналист Грач Хачатрян в соцсети Х (ранее twitter).

Также в топ-10 также вошли:

Александр Шовковский («Динамо» Киев, 143 матча);

Андрей Шевченко («Динамо» Киев, «Милан», «Челси», 142 матча);

Анатолий Тимощук («Зенит», «Бавария», украинский «Шахтёр», 137 матчей);

Игорь Акинфеев (ЦСКА, 133 матча);

Андрей Пятов (украинский «Шахтёр», 132 матча);

Максим Медведев («Карабах», 126 матчей);

Гара Гараев («Карабах», 120 матчей);

Александр Глеб («БАТЭ», «Барселона», «Штутгарт», 113 матчей).