«Манчестер Юнайтед» намерен выручить с продажи Гринвуда не менее € 40 млн

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий за «Хетафе» на правах годичной аренды, летом может уйти из английского клуба на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Кристофер Мичел в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» готовы рассмотреть предложения по 22-летнему игроку от любого клуба. Единственное условие манкунианцев — сумма трансфера должна составлять не менее € 40 млн. Отмечается, что наибольшую заинтересованность в услугах англичанина проявляют «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

В нынешнем сезоне Гринвуд провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее сообщалось о предметном интересе к Гринвуду со стороны «Барселоны».