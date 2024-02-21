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«Акрон» арендовал игрока молодёжной команды ЦСКА

«Акрон» арендовал игрока молодёжной команды ЦСКА
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Тольяттинский «Акрон» арендовал полузащитника Макара Пестова у молодёжной команды ЦСКА.

«Акрон» арендовал игрока ЦСКА. 20-летний полузащитник молодёжки московских армейцев будет выступать за нашу команду до конца текущего сезона. Приветствуем Макара в нашей команде и желаем ему успехов в составе «Акрона», — сообщает пресс-служба клуба.

Пестов в нынешнем сезоне сыграл 16 матчей в Молодёжной футбольной лиге (МФЛ), в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 50 тыс.

На данный момент тольяттинский «Акрон» имеет в своём активе 35 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

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