«Акрон» арендовал игрока молодёжной команды ЦСКА

Тольяттинский «Акрон» арендовал полузащитника Макара Пестова у молодёжной команды ЦСКА.

«Акрон» арендовал игрока ЦСКА. 20-летний полузащитник молодёжки московских армейцев будет выступать за нашу команду до конца текущего сезона. Приветствуем Макара в нашей команде и желаем ему успехов в составе «Акрона», — сообщает пресс-служба клуба.

Пестов в нынешнем сезоне сыграл 16 матчей в Молодёжной футбольной лиге (МФЛ), в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 50 тыс.

На данный момент тольяттинский «Акрон» имеет в своём активе 35 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.