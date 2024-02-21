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Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем клуб привлёк новичок Айссауи

Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем клуб привлёк новичок Айссауи
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Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов рассказал, чем Сид Ахмед Айссауи привлёк армейский клуб. Накануне игрок пополнил состав красно-синих.

«Мы сейчас не будем давать оценки Айссауи. Во-первых, человек попал в новую среду. Во-вторых, в последнее время он не имел соревновательной деятельности. Включился в работу и получил хорошую нагрузку — это три. Нужна адаптация.

Парень обладает хорошими качествами и опорного, и атакующего полузащитника. Будем работать дальше, встраивать его в нашу систему. Нам важен симбиоз хороших качеств: скорость, видение поля, очень ценный пас, который обостряет игру. Плюс цену, которую мы за него заплатили, не стоит сбрасывать со счетов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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