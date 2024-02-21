«Пари НН» объявил о переходе полузащитника Калайды из молодёжного ЦСКА

«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе полузащитника Дмитрия Калайды из молодёжного ЦСКА.

«Я очень рад перейти в «Пари НН». Меня очень хорошо приняли в нижегородской команде. Со всеми ребятами успел познакомиться, кого-то знал и раньше. Коллектив дружный. Мне всё нравится. Буду стараться радовать болельщиков забитыми голами и результативными действиями. В первой части сезона команда показала достойный результат. А в весенней части чемпионата надо выступить ещё лучше», — приводит слова Калайды пресс-служба клуба.

19-летний россиянин в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Молодёжной футбольной лиги (МФЛ), в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 тыс.