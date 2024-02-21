«Пари НН» подписал контракт с игроком ПАОКа

«Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с 28-летним американским игроком Кендраллом Смитом до конца сезона. В этом сезоне Смит выступал за греческий ПАОК в чемпионате страны, где он принял участие в семи играх. В среднем за 26 минут игры защитник набирал 10,9 очка, 2,3 подбора и 1,3 перехвата.

«Свою баскетбольную карьеру атакующий защитник начал в сезоне-2013/2014, выступая за команду университета Невады в Лас-Вегасе (UNLV). Вплоть до сезона-2017/2018 наш новичок боролся за чемпионство в NCAA, его последней студенческой командой стала «Оклахома Стэйт Ковбойз», представляющая университет штата Оклахома в Стиллуотере.

После чего Кендалл перешёл в Лигу чемпионов, где защищал цвета чешского «Нимбрука» и бельгийского профессионального клуба «Окапи». В Еврокубке за Nymburk Смит в среднем набирал 6,0 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи за игру. С 2019 по 2023 год был замечен в G-лиге и в летней лиге NBA, где сыграл за «Голден Стэйт», — говорится в пресс-службе команды.