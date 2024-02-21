«Я отправлю тебя в больницу, если продолжишь финтить». Макелеле — об игре с Роналдиньо

Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле рассказал об игре против бразильского форварда Роналдиньо в лигочемпионских матчах с «Барселоной» в середине 2000-х годов.

«В одной из игр я подошёл к Роналдиньо и сказал: «Я предпочитаю, чтобы ты проявлял хорошие манеры в дриблинге против меня. Потому что, если ты не успокоишься и продолжишь финтить, я отправлю тебя в больницу», – приводит слова Макелеле журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в период с весны 2005 по осень 2006 года «Челси» и «Барселона» аж шесть раз встречались в матчах Лиги чемпионов. Четыре из этих встреч состоялись в рамках плей-офф турнира. В этих матчах лондонцы одержали две победы, два раза сыграв вничью и дважды уступив каталонцам.